أوكرانيا تسعى لمحاكمة بوتين و600 من أعوانه

القاهرة - بوابة الوسط

مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع، تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار قادته العسكريين لشنّهم الغزو، وسيشرف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أندريه سميرنوف، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في «جريمة العدوان» الروسية.

واعتُمد تعريف «جريمة العدوان» في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع العام 2010 واستخدم مفهوم «جريمة ضد السلام» في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا؛ لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان؛ لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال سميرنوف لـ«فرانس برس» إن هذه المحكمة «هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة»، وأضاف: «ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل»، وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة «ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر».

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محاكمة بوتين و600 مشتبه في العدوان

وروى سميرنوف أن فكرة إنشاء هذه المحكمة الخاصة خطرت في باله يوم 25 فبراير، في اليوم التالي للغزو. وسيحاكم فيها القادة السياسيون، الرئيس فلاديمير بوتين في المقدمة، والقيادة العسكرية العليا الروسية التي شنت الحرب. وحدّد المدّعون الأوكرانيون حوالي 600 مشتبه بهم في العدوان حتى الآن، من بينهم مسؤولون عسكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحملات الدعائية.

وجرت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك. وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.

ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن عديد الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام والمفاوضات جارية مع «عديد الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة»، وقال: «نريد أن يجري الاعتراف بقرارات هذه المحكمة»، موضحا أنه «يدرك تماما» أن المحكمة تحتاج إلى شرعية قوية.

لكن في حين أن المفاوضات مع أقرب شركاء أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، تجري بسرعة، فإن شركاء آخرين مثل ألمانيا وفرنسا يعتبرون أنها فكرة «رمزية». ورغم الإصلاحات في السنوات الأخيرة، يتعرض النظام القضائي في أوكرانيا بانتظام لانتقادات بسبب افتقاره للاستقلالية، والفساد المستشري فيه، وفق الوكالة الفرنسية.

وقال سميرنوف: «تحاول بعض الدول، فيما تعترف بالعدوان على أوكرانيا، إبقاء نافذة صغيرة مفتوحة للمفاوضات مع فلاديمير بوتين». لكن حتى في أوروبا الغربية، يتزايد التأييد لهذه الفكرة ببطء. ودعا البرلمان الأوروبي في 19 مايو، في قرار، إلى إنشاء هذه المحكمة. وفي حديثه خلال مؤتمر دولي حول جرائم الحرب في أوكرانيا في لاهاي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، إن مسألة إنشاء محكمة خاصة «نقطة وجيهة».