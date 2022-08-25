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استقالة قائد الشرطة في اليابان على خلفية اغتيال شينزو آبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 09:03 صباحا
استقالة قائد الشرطة في اليابان على خلفية اغتيال شينزو آبي
شينزو آبي خلال نقله إلى المستشفى بعد إصابته بأعيرة نارية، 8 يوليو 2022، (ا.ب)
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أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا الخميس، استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتُيل في الثامن من يوليو الماضي خلال تجمع انتخابي.

وقال ناكامورا في مؤتمر صحفي «قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أقرت الشرطة بوجود ثغرات «لا يمكن إنكارها» في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق، وتعهدت بـ«كشف المشكلات بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك».

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