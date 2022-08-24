زيلينسكي: ارتفاع حصيلة ضحايا قصف محطة قطارات في أوكرانيا إلى 22 قتيلا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ضربة روسية استهدفت محطة للقطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية اليومية إنّ «تشابلينو هي ألمنا اليوم. حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلاً بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة. قضى فتى يبلغ 11 عاماً دمّر صاروخ روسي منزله»، وذلك بعد أن كان قد أعلن سابقاً أنّ الحصيلة بلغت 15 قتيلاً، حسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي يطالب روسيا بـ«وقف الابتزاز النووي دون شرط»

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، طالب الرئيس الأوكراني، روسيا بـ«وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط» و«الانسحاب التام» من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي عُقِد في نيويورك لمناسبة مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

آثار القصف الروسي لمحطة قطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا (الإنترنت)

آثار القصف الروسي لمحطة قطارات في مدينة تشابلينو بوسط أوكرانيا (الإنترنت)