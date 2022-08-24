الولايات المتحدة تحض على إجراء محادثات بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين لوقف القتال

القاهرة - بوابة الوسط

حضت الولايات المتحدة، الأربعاء، الحكومة الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي على إجراء محادثات لإنهاء القتال المتجدد، قائلة إن الهدنة التي استمرت خمسة أشهر أنقذت «أرواحًا لا تعد ولا تحصى».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا، وندعو حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى مضاعفة الجهود لدفع المحادثات إلى الأمام من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة»، وفق «فرانس برس».

وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن «قلقه العميق»، الأربعاء، من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ودعا إلى «وقف التصعيد».

وفي بيان للاتحاد الأفريقي دعا موسى فكي محمد «إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحض الطرفين على استئناف المحادثات سعيًا إلى حل سلمي» للصراع المستمر منذ نوفمبر 2020 بعدما استؤنف القتال، الأربعاء، بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار «فورًا» في إثيوبيا وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف بعد هدنة استمرت خمسة أشهر. وقال غوتيريس للصحفيين: «أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا» مضيفًا: «أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة لمحادثات السلام»، بحسب «فرانس برس».

استئناف المعارك في شمال البلاد

وأكدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين بـ«انتهاك الهدنة» التي جرى التوصل إليها منذ 5 أشهر. وقالت الحكومة في بيان: «إن متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجومًا اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة».

وتابعت: «تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم»، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط شديدة» على سلطات المتمردين في تيغراي.