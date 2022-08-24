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واشنطن: روسيا بصدد إعلان تنظيم استفتاء «صوري» في مناطق سيطرتها في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 08:41 مساء
واشنطن: روسيا بصدد إعلان تنظيم استفتاء «صوري» في مناطق سيطرتها في أوكرانيا
أثار المعارك في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي كبير إن روسيا قد تبدأ إعلان استفتاءات تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن «القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية». وأضاف «في الواقع، قد نرى إعلانا روسيا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل تعهّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا الأربعاء أن تواجه بلاده الغزو الروسي «حتى النهاية» وألا تقدّم «أي تنازل أو تسوية»، في أجواء من الضغط الشديد بعد ستة أشهر تماما على بدء الحرب.

مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب
وفي هذا اليوم الرمزي الذي تحتفل فيه أوكرانيا بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، ويتزامن مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى وتسببت بدمار هائل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

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وقال بايدن في بيان «أنا فخور بإعلان أكبر حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2,98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات سيتم توفيرها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا». وتابع «هذا سيسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ورادارات، لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل».

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إلى كييف حيث حيا «الإرادة القوية للأوكرانيين في مقاومة» الغزو الروسي، في وقت تحيي أوكرانيا ذكرى استقلالها.

 «كل يوم جديد يعطينا سببا لعدم الاستسلام»
وقال جونسون للصحفيين خلال الزيارة المفاجئة «لدى الأوكرانيين إرادة قوية للمقاومة. وهذا ما فشل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في فهمه»، مضيفا «تدافعون عن حقكم في العيش بسلام بحرية ولهذا السبب ستنتصر أوكرانيا».

وقال زيلينسكي في خطاب مصوّر «لا يهمّنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمّنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية. وأضاف «صمدنا بقوة على مدى ستة أشهر. كان الأمر صعبا لكننا حافظنا على عزمنا ونقاتل من أجل مصيرنا».

وتابع أن «كل يوم جديد يعطينا سببا لعدم الاستسلام، وبعد رحلة طويلة كهذه، لا يحق لنا بأن لا نستمر حتى النهاية»، مؤكدا «لن نحاول التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين (...) وبالنسبة إلينا، أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة بكل مناطقها الـ25 من دون أي تنازل أو مساومة».

التزام دقيقة صمت ووضع أكاليل بلوني العلم الأوكراني
بعد ستة أشهر من الحرب وسقوط عشرات الآلاف من القتلى والدمار الهائل، فإن ذكرى الاستقلال الذي حصلت عليه البلاد في العام 1991، لم تشهد احتفالات.

وحيا زيلينسكي وزوجته الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في المعارك بالتزام دقيقة صمت ووضع أكاليل بلوني العلم الأوكراني، الأصفر والأزرق، في نصب تذكاري في وسط كييف قبل حضور تجمع حاشد في كاتدرائية آيا صوفيا شارك فيه قادة الطوائف الدينية الرئيسية.

حظرت سلطات كييف حيث أطلقت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في الصباح، كل التجمعات العامة من الإثنين إلى الخميس في العاصمة، بينما فرض حاكم خاركيف (وسط الشرق) حظر تجول من مساء الثلاثاء إلى صباح الخميس. 

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