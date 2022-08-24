غوتيريس: مرور ستة أشهر على الحرب الأوكرانية محطة مفصلية «حزينة ومفجعة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، مرور ستة أشهر على الحرب في أوكرانيا «محطة مفصلية حزينة ومفجعة».

وجاءت تصريحات غوتيريس خلال اجتماع في مجلس الأمن خُصِّص لذلك. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الاجتماع كلمة في اتصال بالفيديو، بحسب «فرانس برس».

مساعدات عسكرية جديدة لكييف

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، تزامنًا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الغزو الروسي شهره السابع.

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وقال بايدن في بيان: «أنا فخور بإعلان أكبر حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات سيجري توفيرها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا».

استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي «على الأمد الطويل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بعد ستة أشهر من بدء النزاع، قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف «لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل» داعيًا إلى استبعاد «أي ضعف أو روح تسوية» مع روسيا.