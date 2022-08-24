سلاح الجو الإثيوبي يعلن إسقاط طائرة تنقل أسلحة لمتمردي تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الإثيوبي الأربعاء إسقاط طائرة محملة بأسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية «إنا».

ونقلت الوكالة الرسمية عن الجنرال تيسفايي أيالو قوله إن «الطائرة التي انتهكت مجالنا الجوي من السودان... والتي كانت تهدف إلى إمداد المجموعة الإرهابية بالسلاح أسقطتها قواتنا الجوية البطلة» دون تحديد تاريخ الحادث، بحسب «فرانس برس».

وأكدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين بـ«انتهاك الهدنة» التي جرى التوصل إليها منذ 5 أشهر. وقالت الحكومة في بيان: «إن متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة».

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وتابعت: «تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم»، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط شديدة» على سلطات المتمردين في تيغراي.

الحكومة تتهم جبهة تيغراي برغبتها في مواصلة القتال

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان يوم الأربعاء، إن جبهة تيغراي وداعميها «يرغبون في مواصلة القتال وذلك بالمضايقات والتعديات التي تقوم بها الجبهة في مناطق مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية». وأضاف البيان: «أحبطت الحكومة محاولاتهم المتكررة»، معتبرًا أن «الحل الأمثل لمثل هذه القضايا هو الحوار».

وأشار البيان إلى أن القوات الإثيوبية في حالة استعداد لحماية المواطنين، داعيا الإثيوبيين للوقوف ضد محاولات الجبهة «لجرّ البلاد لحرب جديدة بغرض تفكيك البلاد».