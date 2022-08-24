إدانة متهمين بمحاولة خطف حاكمة ميشيغن

القاهرة - بوابة الوسط

أدين اثنان من أعضاء ميليشيا يمينية بالتآمر لخطف الحاكمة الديموقراطية لميشيغن، غريتشن ويتمير، بسبب القيود الصارمة التي فرضتها للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

واجتمعت هيئة محلفين فدرالية لمدة ثماني ساعات على مدى يومين قبل أن تتوصل إلى أن آدم فوكس وباري كروفت مذنبان بالتآمر لارتكاب جريمة خطف ولاستخدام سلاح للدمار الشامل، هو قنبلة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أندرو بيرج وهو مدع عام سابق عينته وزارة العدل الأميركية للإشراف على المحاكمة، في بيان إن الحكم «يؤكد أن هذه المؤامرة كانت حقيقية وخطيرة جدا»، وأضاف: «لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يعيش ما واجهته الحاكمة»، مؤكدا أن وزارة العدل «لن تتسامح مع أي مؤامرات متطرفة عنيفة من هذا النوع تسعى إلى لتقويض ديموقراطيتنا».

وقد يعاقب فوكس وكروفت بالسجن مدى الحياة، وهما اثنان من ستة متطرفين يمينيين مفترضين أوقفوا في أكتوبر 2020 بعد عملية واسعة قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي». وجرت تبرئة اثنين منهم وهما دانيال هاريس وبراندون كاسيرتا في أبريل بعد محاكمة استمرت نحو شهر، بينما اعترف اثنان آخران بالتهم الموجهة إليهما وشهدا ضد المتهمين الآخرين.

التخطيط لخطف الحاكمة

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في أبريل بعد خمسة أيام من المداولات في قضيتي فوكس وكروفت اللذين يعتقد أنهما مدبرا المؤامرة وجرت محاكمتهما مرة أخرى في غراند رابيدز بولاية ميشيغن.

ويقول المدعون العامون أنهما عضوان في حركة «يوغالو» التي تتبنى أيديولوجيا فضفاضة تشكلت حول ثقافة السلاح والاعتقاد بأن الحرب الأهلية تلوح في الأفق.

وتفيد لائحة الاتهام بأنهما اعتبرا الحاكمة «مستبدة» بسبب القواعد الصارمة المرتبطة بكوفيد وخططا لاختطافها و«محاكمتها». ويقول الادعاء إن المتهمين قاموا بعمليات مراقبة لمحيط منزل العطلة لويتمير والتقطوا صورا لجسر قريب كانوا يخططون لنسفه لإشغال الناس أثناء خطفها. لكن محامي الدفاع اتهموا عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بإيقاع موكليهما في فخ عبر اختراق مجموعتهما بمخبرين والإيحاء بمؤامرة الخطف.

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حاكمة ميشيغن تعلق على الحكم

وشكرت حاكمة الولاية النيابة وقالت في بيان، إن الأحكام «تثبت أن العنف والتهديدات لا مكان لها في سياستنا وأن من يسعى إلى تقسيمنا سيحاسب». وألمحت ويتمير في بيانها إلى الهجمات والتهديدات الأخيرة ضد مكتب التحقيقات الفدرالي وعناصره التي أعقبت مداهمة منزل دونالد ترامب هذا الشهر في فلوريدا لاستعادة وثائق سرية احتفظ بها الرئيس السابق.

وقالت ويتمير إن «المؤامرات ضد مسؤولي الإدارات العامة والتهديدات التي يتعرض لها مكتب التحقيقات الفدرالي هي امتداد مقلق للإرهاب المحلي المتطرف الذي يتفاقم في أمتنا».

وجرت الاعتقالات وسط مخاوف متزايدة بشأن مجموعات يمينية متطرفة مسلحة قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنها تشكل أكبر تهديد إرهابي محلي للبلاد. وتزامنت مع تصاعد التوترات قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وتنافس فيها الجمهوري ترامب والديموقراطي جو بايدن، وتلتها أعمال عنف في السادس من يناير 2021 تمثلت بهجوم لمؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس الأميركي. ووجهت اتهامات إلى أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة.