الغرب والروس يشددون لهجتهم بعد 6 أشهر من الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت الحرب الروسية-الأوكرانية شهرها السابع، وسط اتهامات أميركية لروسيا، اليوم الثلاثاء، بالسعي لتكثيف هجماتها على أوكرانيا، فيما دعت فرنسا إلى عدم إظهار «أي ضعف» أمام موسكو.

وارتفعت النبرة أيضًا في روسيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده ستتعامل «بلا رحمة» مع المسؤولين عن تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين، وفق وكالة «فرانس برس».

من جانبها، حذرت السفارة الأميركية في كييف، الثلاثاء، من أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومباني حكومية في أوكرانيا «في الأيام المقبلة»، داعية المواطنين الأميركيين إلى «مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن».

وقالت السفارة، في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، «تملك وزارة الخارجية معلومات مفادها بأن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات على منشآت مدنية وحكومية في أوكرانيا في الأيام المقبلة».

ومنذ تراجع القوات الروسية من محيط كييف نهاية مارس، تتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا، حيث تباطأ تقدم القوات الروسية قبل أن يتعثر. وتقدمها بطيء أيضًا في الجنوب، حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تشن هجومًا مضادًا.

زيلينسكي: لم يتغير شئ بشكل جذري منذ 24 فبراير

في غضون ذلك، تواصل روسيا استهداف المدن الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، لكن الضربات نادرًا ما تستهدف العاصمة أو المناطق المحيطة بها.

من جانبه، قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن «كل يوم» هناك تهديد بضربات روسية على كييف. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «نعلم أنهم يستهدفون خصوصًا البنى التحتية والمباني الحكومية، لكن شيئًا لم يتغير بشكل جذري منذ 24 فبراير» وهو اليوم الأول للغزو.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني خلال اليوم نظيره البولندي أندريه دودا الذي وصل إلى كييف في الصباح في إطار «منصة القرم» التي تجمع أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا، وهي مبادرة قائمة منذ ما قبل بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية البولندية بافيل شروت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، «سيبحث الرئيسان بالطبع في الطريقة التي يمكن من خلالها لبولندا أن تساعد، بما في ذلك على المستوى السياسي، بهدف إقناع دول أخرى بتقديم دعمها ومواصلة ذلك».

وبولندا هي إحدى الدول الأكثر دعمًا لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ومن الأشد معارضة لروسيا، على عكس ألمانيا وفرنسا اللتين تبديان أحيانًا مزيدًا من ضبط النفس في مواقفهما، ما يثير انتقادات كييف.

ماكرون: الأمر مرتبط بحريتنا

بدوره، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي على الأمد الطويل.

وبعد ستة أشهر من بدء النزاع، قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر «منصة القرم» في كييف: «لم يتغير تصميمنا، ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا، من أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان حول العالم».

القادة الغربيون دعوا لـ«وقف العمليات»

وفي كلماتهم خلال القمة، واصل القادة الغربيون الآخرون إدانة الغزو الروسي بشدة، وحذروا موسكو من ضم أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانية بعد شبه جزيرة القرم.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: «لن نعترف بأي محاولة لتغيير وضع أي جزء من أوكرانيا» فيما صرح رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون: «يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بكل المساعدات الضرورية (الاقتصادية والعسكرية...) حتى تنهي روسيا هذه الحرب وتسحب قواتها من كل أنحاء أوكرانيا».

من جانبه، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن رد الاتحاد الأوروبي الموحد على غزوه لأوكرانيا سيتصدع، إذ أن الأسعار المرتفعة تؤثر بشدة على الناخبين الأوروبيين.

وفي مواجهة هذه الحرب التي «يبدو أنها مستمرة» أشار الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى أنه يدرس مهمة «تدريب ومساعدة» الجيش الأوكراني في الدول المجاورة، وهو اقتراح سيناقشه الأسبوع المقبل في براغ وزراء الدفاع الأوروبي.

بدورها، أعلنت كييف أنها تجهز قواتها لخوض صراع طويل الأمد. وقال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، إن موسكو، رغم دعواتها لأوكرانيا إلى التفاوض، تريد في الواقع الحصول على «وقف العمليات العسكرية لإراحة جيشها قبل شن هجوم جديد».

جنازة ابنة المفكر الروسي القومي

وفي روسيا، حضر مئات الأشخاص، الثلاثاء، في موسكو جنازة داريا دوغينا، ابنة المفكر الروسي القومي البارز التي اغتيلت في انفجار سيارتها في عملية تتهم روسيا الاستخبارات الأوكرانية بتدبيرها.

ويرجح أن يكون ألكسندر دوغين، وهو من كبار مؤيدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويقول إن علاقة وطيدة تربطه بالرئيس فلاديمير بوتين، هو من كان مستهدفًا بالانفجار الذي أودى بحياة ابنته البالغة 29 عامًا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «كانت جريمة همجية لا يمكن التسامح معها، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظموا وأصدروا الأوامر ونفذوا» عملية التفجير.

وصرح ألكسندر دوغين في بداية الجنازة: «ماتت فداء لروسيا، أمة وشعبًا، في الجبهة. والجبهة هي هنا». وقالت موسكو إن الاستخبارات الأوكرانية هي من دبر عملية الاغتيال. لكن كييف تنفي تلك الاتهامات.

خطف أطفال

وعلى الصعيد الإنساني، حذر الصليب الأحمر، الثلاثاء، من أن الصراع في أوكرانيا يلقي بثقله على النظام الإنساني بكامله، وقد تكون له آثار دائمة على قدرة المنظمات على التعامل مع حالات الطوارئ في كل أنحاء العالم.

وأوضح فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، «تزداد آثار الصدمات المدمرة مع استمرار الصراع، فيما ترتفع أسعار الغذاء والطاقة». وأضافت بيرجيت بيشوف إيبسين، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأوروبا وآسيا الوسطى خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، «امتدت الأزمة إلى كل المنظومة الإنسانية ووضعتها تحت ضغط هائل، وسيكون لذلك تأثير دائم على قدرة المنظمات الإنسانية والجهات المانحة على الاستجابة لحالات الطوارئ في أماكن أخرى» حول العالم.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، أن نحو مليون لاجئ فروا من أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي قبل ستة أشهر سجلوا في ألمانيا رغم أن «عددًا كبيرًا» منهم لم يبقَ في البلاد. ووجد 967546 شخصًا، غالبيتهم من الجنسية الأوكرانية، ملجأ «موقتًا على الأقل» في ألمانيا، وفق إحصاءات الوزارة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لانسبيرغس، الثلاثاء، إن بلاده قد تسعى إلى «حل إقليمي» لحظر دخول السياح الروس إلى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على عقوبات تشمل الاتحاد الأوروبي بأسره.

من جانب آخر، اتهمت أوكرانيا، الثلاثاء، موسكو بتنظيم عمليات تبني جماعية غير قانونية لأطفال أوكرانيين نقلوا من مناطق محتلة إلى روسيا. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: «تواصل روسيا خطف الأطفال من الأراضي الأوكرانية وترتيب عمليات تبنيهم غير القانونية من مواطنين روس».