مناورة إيرانية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ الجيش الإيراني اعتبارًا من غد الأربعاء مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية الإسلامية، تهدف الى إظهار «قوة» هذا السلاح ذي الدور المتنامي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري قوله إن المناورات ستُجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد، حسب وكالة «فرانس برس». وأوضح أنها «المرة الأولى يجري فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي».

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري إن المناورات ستقام «من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، الى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد». واعتبر أن المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس «جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم».

متى بدأت إيران برامج الطائرات المسيّرة؟

وبدأت إيران تطوير برامج للطائرات المسيّرة منذ ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب ضد العراق (1980-1988). ويثير هذا البرنامج قلق الولايات المتحدة واسرائيل، العدوتين اللدودتين لإيران اللتين تتهمانها بتوفير هذا السلاح لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمقاتلين الحوثيين في اليمن، أو استخدامها لاستهداف القوات الأميركية وحركة الملاحة في الخليج، حسب «فرانس برس».

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2021 عقوبات على شخصيات مرتبطة بهذا البرنامج. وفي يوليو، قال مسؤول في البيت الأبيض إن روسيا تعتزم شراء طائرات مسيّرة من إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما عدّته طهران اتهاما «لا أساس له».

وعرض التليفزيون الرسمي الإيراني في مايو للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، وذلك بعد أسابيع من كشف الحرس الثوري في مارس، عن قاعدة مماثلة له. وسبق للقوات المسلحة الإيرانية اختبار أنواع مختلفة من هذه الطائرات. وشدد سياري على أن «دقة وقوة الأسلحة وقدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيجري اختبارها وتقييمها في المناورات» التي تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.