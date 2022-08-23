Atwasat

مناورة إيرانية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 05:37 مساء
مناورة إيرانية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة غدا
قاعدة تحت الأرض للطائرات المسيّرة في صورة وزعها الجيش الإيراني، 28 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

يبدأ الجيش الإيراني اعتبارًا من غد الأربعاء مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية الإسلامية، تهدف الى إظهار «قوة» هذا السلاح ذي الدور المتنامي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري قوله إن المناورات ستُجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد، حسب وكالة «فرانس برس». وأوضح أنها «المرة الأولى يجري فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي».

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري إن المناورات ستقام «من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، الى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد». واعتبر أن المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس «جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم».

متى بدأت إيران برامج الطائرات المسيّرة؟
وبدأت إيران تطوير برامج للطائرات المسيّرة منذ ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب ضد العراق (1980-1988). ويثير هذا البرنامج قلق الولايات المتحدة واسرائيل، العدوتين اللدودتين لإيران اللتين تتهمانها بتوفير هذا السلاح لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمقاتلين الحوثيين في اليمن، أو استخدامها لاستهداف القوات الأميركية وحركة الملاحة في الخليج، حسب «فرانس برس».

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2021 عقوبات على شخصيات مرتبطة بهذا البرنامج. وفي يوليو، قال مسؤول في البيت الأبيض إن روسيا تعتزم شراء طائرات مسيّرة من إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما عدّته طهران اتهاما «لا أساس له».

وعرض التليفزيون الرسمي الإيراني في مايو للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، وذلك بعد أسابيع من كشف الحرس الثوري في مارس، عن قاعدة مماثلة له. وسبق للقوات المسلحة الإيرانية اختبار أنواع مختلفة من هذه الطائرات. وشدد سياري على أن «دقة وقوة الأسلحة وقدرات التوجيه وأنظمة التحكم، والقدرات القتالية للطائرات المسيّرة، هي من الأمور التي سيجري اختبارها وتقييمها في المناورات» التي تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»

كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا

بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام

شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»

مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا

دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
لافروف يتعهّد بأن موسكو ستتعامل «بلا رحمة» مع قتلة ابنة المفكر الداعم للكرملين
لافروف يتعهّد بأن موسكو ستتعامل «بلا رحمة» مع قتلة ابنة المفكر ...
ماكرون: الغرب مستعد لدعم كييف على الأمد الطويل في الحرب ضد روسيا
ماكرون: الغرب مستعد لدعم كييف على الأمد الطويل في الحرب ضد روسيا
بوريل: إيران طلبت «تعديلات» على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
بوريل: إيران طلبت «تعديلات» على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق ...
بعد تثبيت الحكم.. إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن
بعد تثبيت الحكم.. إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل سومطرة في جنوب إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل سومطرة في جنوب إندونيسيا...
مناورة إيرانية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة غدا
مناورة إيرانية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة غدا...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا ......
بعد تثبيت الحكم.. إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن
بعد تثبيت الحكم.. إيداع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب ......
بوريل: إيران طلبت «تعديلات» على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي
بوريل: إيران طلبت «تعديلات» على المقترح الأوروبي لإحياء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط