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كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 10:17 مساء
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين. (الإنترنت)
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قال مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، الإثنين، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته جاءت سلبية، وذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.

وبدأت مقاطع الفيديو التي تظهر فيها مارين (36 عامًا) في حفل مع عدد من المشاهير الفنلنديين تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها، بحسب «يورو نيوز».

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ويوم الخميس الماضي، قالت مارين إنها مستاءة من نشر مقاطع فيديو لها على الإنترنت، وهي ترقص في حفلات خاصة، حيث كان من المفترض أن يشاهدها الأصدقاء فقط.

 أصغر زعيمة حكومة في العالم
ووافقت مارين، التي أصبحت أصغر زعيمة حكومة في العالم في ديسمبر 2019، على إجراء اختبار المخدرات قائلة إنها لم تتعاطَ المخدرات مطلقًا ولم ترَ أي شخص يفعل ذلك في الحفل الذي حضرته.

وقالت مارين، زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن قدرتها على أداء واجباتها الرسمية لم تتأثر ليلة السبت المشار إليها، وإنها كانت ستغادر الحفل إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك. وعبَّر بعض الفنلنديين عن دعمهم لمارين، وأثار آخرون شكوكًا حول قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة.

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