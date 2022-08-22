ماكرون: فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، أن فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، فيما أكد لابيد لماكرون أن إيران ستحصل على ثروة تمول بها أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به، وفق «فرانس برس».

وقال مكتب لبيد: «أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية».

الكثير من الثغرات

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق الإثنين، إن الاتفاق النووي مع إيران «يشوبه الكثير من الثغرات». وحذر غانتس من رد فعل إسرائيل في حال هددتها إيران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: «لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة».

وتتواصل المفاوضات بين إيران والغرب من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018، بينما تنصلت طهران من التزاماتها بموجبه.

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ومن شأن الفشل هذه المفاوضات أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي. وحذرت طهران من جهتها من رد «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي.

إحياء الاتفاق النووي

واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، الولايات المتحدة، اليوم «بالمماطلة» في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن طهران تريد «اتفاقًا دائمًا يحفظ حقوقها المشروعة». وتابع: «إيران متمسكة بثوابتها وجادة، ولطالما رحبت بمسار المفاوضات وأكدت رغبتها في إحياء الاتفاق، من دون أن تحيد عن خطوطها الحمراء.. لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية».

كما أكد كنعاني أنه إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراح إيران بشكل سلبي، فستمضي طهران قدمًا في خطتها البديلة وتابع: «خطتنا البديلة هي مواصلة سياستنا الخارجية الحالية بتصميم جاد، بغض النظر عن محادثات إحياء الاتفاق النووي».

يأتي هذا غداة إعلان البيت الأبيض، الأحد في بيان، أن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.