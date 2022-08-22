Atwasat

ماكرون: فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 09:58 مساء
ماكرون: فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، أن فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، فيما أكد لابيد لماكرون أن إيران ستحصل على ثروة تمول بها أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به، وفق «فرانس برس».

وقال مكتب لبيد: «أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية».

الكثير من الثغرات
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق الإثنين، إن الاتفاق النووي مع إيران «يشوبه الكثير من الثغرات». وحذر غانتس من رد فعل إسرائيل في حال هددتها إيران أو اقتربت من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: «لا نستبعد شن هجوم على إيران إذا اقتضت الضرورة».

وتتواصل المفاوضات بين إيران والغرب من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018، بينما تنصلت طهران من التزاماتها بموجبه.

-  بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع الجاري»
-  إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي

ومن شأن الفشل هذه المفاوضات أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي. وحذرت طهران من جهتها من رد «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي.

إحياء الاتفاق النووي
واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، الولايات المتحدة، اليوم «بالمماطلة» في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن طهران تريد «اتفاقًا دائمًا يحفظ حقوقها المشروعة». وتابع: «إيران متمسكة بثوابتها وجادة، ولطالما رحبت بمسار المفاوضات وأكدت رغبتها في إحياء الاتفاق، من دون أن تحيد عن خطوطها الحمراء.. لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية».

كما أكد كنعاني أنه إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراح إيران بشكل سلبي، فستمضي طهران قدمًا في خطتها البديلة وتابع: «خطتنا البديلة هي مواصلة سياستنا الخارجية الحالية بتصميم جاد، بغض النظر عن محادثات إحياء الاتفاق النووي».

يأتي هذا غداة إعلان البيت الأبيض، الأحد في بيان، أن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»

بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين

روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع الجاري»
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع ...
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو ......
ماكرون: فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
ماكرون: فرنسا ملتزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي...
وصول أول رحلة تقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قبرص من النقب
وصول أول رحلة تقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قبرص من ......
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان ......
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع الجاري»
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط