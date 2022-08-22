بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزبان كرديان إيرانيان معارضان، يتخذان من إقليم كردستان العراق مقرًا لهما، اندماجهما من جديد بعد انفصالهما لمدة 16 عامًا، وذلك في بيان مشترك.

وذكر البيان أن «المفاوضات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وصلت أخيرًا إلى النتيجة المرجوة وأسفرت عن توحيد الحزب» الذي تأسس في العام 1945، بحسب «فرانس برس».

ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية

وأورد أن الوحدة «مرحلة جديدة في نضال (الحزب) ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية، وضد أي عقلية وسطية تنكر التعددية القومية الإيرانية والحقوق الوطنية للمجتمعات المختلفة».

وخلال مؤتمر صحفي الإثنين في أربيل، قال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي، إن «هذا القرار الذي اتخذ من قبل الحزبين يعد أمرًا مهمًا لمواصلة النضال دفاعًا عن الشعب الكردي وقضيته في إيران». وأضاف أن «الأحزاب الكردية في إيران ورغم تشرذمها في أوقات عديدة، لكنها كانت دائمًا ذات رسالة وموقف واحد في الدفاع عن الشعب الكردي وحقوقه».

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وبحسب البيان الذي صدر في وقت متأخر الأحد، فإن «منظمات وهيئات ومؤسسات كل الحزبين» سوف تتحد بعد هذا الإعلان «في كردستان وفي الخارج»، وتواصل «نضالها تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني».

«خلية إرهابية» مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية

ومنذ الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، يخوض الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني تمردًا ضدها، ولا يزال حتى الآن معارضًا للنظام في إيران. ومذاك، تعرض عدد من قياديي هذا الحزب للاغتيال.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) في إيران توقيف عشرة أشخاص في شمال غرب البلاد كانوا يشكلون «خلية إرهابية» مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية متمركزة في شمال العراق. وسبق لسلطات الجمهورية الإسلامية أن اتهمت مجموعات «معادية للثورة» متمركزة في شمال العراق، بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد

كما شهدت مناطق حدودية في شمال إيران وشمال غربها في الأعوام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد، في حين قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع لهؤلاء المتمردين في شمال العراق المجاور.

وذكر بيان الحزبين أنه خلال فترة انفصالهما «انضم مئات الآلاف من أبناء الجيل الجديد من الشباب الكردي داخل وخارج كردستان إلى المسار الديمقراطي وانضموا إلى نضال الديمقراطيين».

ويضم إقليم كردستان كذلك عديد اللاجئين الأكراد الإيرانيين، منهم من هو في البلاد منذ 40 عامًا. وكان عددهم 16 ألفًا في عهد نظام صدام حسين وحتى العام 2003، وفق الأمم المتحدة، أما اليوم فيفوق عددهم 10700، غالبيتهم في إقليم كردستان.