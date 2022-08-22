Atwasat

بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 06:52 مساء
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما
الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي خلال مؤتمر صحفي في أربيل. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن حزبان كرديان إيرانيان معارضان، يتخذان من إقليم كردستان العراق مقرًا لهما، اندماجهما من جديد بعد انفصالهما لمدة 16 عامًا، وذلك في بيان مشترك. 

وذكر البيان أن «المفاوضات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وصلت أخيرًا إلى النتيجة المرجوة وأسفرت عن توحيد الحزب» الذي تأسس في العام 1945، بحسب «فرانس برس». 

 ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية
وأورد أن الوحدة «مرحلة جديدة في نضال (الحزب) ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية، وضد أي عقلية وسطية تنكر التعددية القومية الإيرانية والحقوق الوطنية للمجتمعات المختلفة». 

وخلال مؤتمر صحفي الإثنين في أربيل، قال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي، إن «هذا القرار الذي اتخذ من قبل الحزبين يعد أمرًا مهمًا لمواصلة النضال دفاعًا عن الشعب الكردي وقضيته في إيران».  وأضاف أن «الأحزاب الكردية في إيران ورغم تشرذمها في أوقات عديدة، لكنها كانت دائمًا ذات رسالة وموقف واحد في الدفاع عن الشعب الكردي وحقوقه».

- البرلمان الإيراني يصادق على معاهدة لتبادل السجناء مع بلجيكا
- 123 قتيلا في أربعة أيام من المعارك بين «داعش» والقوات الكردية في سورية

وبحسب البيان الذي صدر في وقت متأخر الأحد، فإن «منظمات وهيئات ومؤسسات كل الحزبين» سوف تتحد بعد هذا الإعلان «في كردستان وفي الخارج»، وتواصل «نضالها تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني». 

«خلية إرهابية» مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية 
ومنذ الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، يخوض الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني تمردًا ضدها، ولا يزال حتى الآن معارضًا للنظام في إيران. ومذاك، تعرض عدد من قياديي هذا الحزب للاغتيال.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) في إيران توقيف عشرة أشخاص في شمال غرب البلاد كانوا يشكلون «خلية إرهابية» مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية متمركزة في شمال العراق. وسبق لسلطات الجمهورية الإسلامية أن اتهمت مجموعات «معادية للثورة» متمركزة في شمال العراق، بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد
كما شهدت مناطق حدودية في شمال إيران وشمال غربها في الأعوام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد، في حين قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع لهؤلاء المتمردين في شمال العراق المجاور.

وذكر بيان الحزبين أنه خلال فترة انفصالهما «انضم مئات الآلاف من أبناء الجيل الجديد من الشباب الكردي داخل وخارج كردستان إلى المسار الديمقراطي وانضموا إلى نضال الديمقراطيين».

ويضم إقليم كردستان كذلك عديد اللاجئين الأكراد الإيرانيين، منهم من هو في البلاد منذ 40 عامًا. وكان عددهم 16 ألفًا في عهد نظام صدام حسين وحتى العام 2003، وفق الأمم المتحدة، أما اليوم فيفوق عددهم 10700، غالبيتهم في إقليم كردستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين

قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»

بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين

روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال

باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص

الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل

نجل عبدالفتاح يونس عن جلسة المصالحة في مصراتة: «لا تمثلنا».. والقضاء هو الفيصل
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي
إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي
روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين
روسيا تتهم أوكرانيا بقتل ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
وصول أول رحلة تقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قبرص من النقب
وصول أول رحلة تقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قبرص من ......
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان يعلنان وحدتهما
بعد 16 عاما على انفصالهما.. حزبان كرديان إيرانيان معارضان ......
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «الأسبوع الجاري»
بوريل يرجح عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ......
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»...
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكراني
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط