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بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 03:47 مساء
بوتين يعتبر قتل ابنة المفكر المقرب من الكرملين «جريمة دنيئة»
داريا دوغينا. (الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، الإثنين، أن قتل داريا دوغينا، ابنة مفكر شهير مقرب من الكرملين، في انفجار سيارتها «جريمة دنيئة» تتهم موسكو كييف بتنفيذها.

وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت «جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدا لحياة داريا دوغينا قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبا روسيا حقيقيا»، بحسب «فرانس برس».

عبوة ناسفة زُرعت في السيارة
وقُتلت ابنة الكاتب الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين، المدافع عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مساء السبت في انفجار سيارته في منطقة موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية الأحد.

كانت داريا دوغين الصحفية والمحللة السياسية التي أعربت كذلك علانية عن دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، تقود سيارة من طراز «تويوتا لاندكروزر» عندما انفجرت قبل أن تشتعل فيها النيران على طريق سريع بالقرب من قرية بولشي فيازيومي، على بعد 40 كيلومترا عن موسكو، وفقا للبيان.

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وأوضح البيان أن الشابة المولودة عام 1992 «قتلت على الفور». وذكر المحققون أن عبوة ناسفة زُرعت في السيارة وأن هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن «الجريمة تم التخطيط لها مسبقا». وفُتح تحقيق في «جريمة قتل»، كما أضافت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسية في البلاد.

عقوبات على مروج الحركة الأوراسية 
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مقربين من العائلة أن المفكر والكاتب القومي المتشدد ألكسندر دوغين (60 عاما) هو من استُهدف بالانفجار، موضحين أن داريا استعارت سيارة والدها في تنقلها هذه المرة.

ومنذ 2014، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مروج الحركة الأوراسية (وهو ائتلاف بين أوروبا وآسيا تحت القيادة الروسية) ألكسندر دوغين الذي يؤثر على جزء من اليمين المتطرف الفرنسي، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا.

وحظرت أوكرانيا في السنوات الأخيرة العديد من كتبه، ومنها «أوكرانيا. معركتي. يوميات جيوسياسية» و«انتقام روسيا الأوراسي». كما تستهدف عقوبات بريطانية داريا دوغين منذ يوليو، وتتهمها لندن بنشر «معلومات مضللة عن أوكرانياù على الإنترنت.

سياسة إرهاب الدولة 
اتهم دينيس بوشيلين رئيس «جمهورية دونيتسك» التابعة للانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا الأحد القوات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال داريا دوغين. وقال بوشيلين على تلغرام «حاول إرهابيو النظام الأوكراني تصفية ألكسندر دوغين، لكنهم فجروا ابنته».

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تلغرام «إذا تأكد التورط الأوكراني ويجب التحقق منه من قبل السلطات المختصة، فسيتعلق الأمر بسياسة إرهاب الدولة التي يطبقها نظام كييف». ونفى مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخالو بودولاك، أي تورط لبلاده في هذا الاغتيال.

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