Atwasat

مدارس الفلبين تفتح أبوابها بعد إغلاق استمر عامين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 08:20 صباحا
مدارس الفلبين تفتح أبوابها بعد إغلاق استمر عامين
معلمة تعقم أيدي طلاب في مدرسة ابتدائية بمانيلا، 22 أغسطس 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

عاد ملايين الأطفال في الفلبين، الإثنين، إلى مدارسهم مجددا للمرة الأولى بعد أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

والفلبين من بين آخر الدول في العالم التي استأنفت الدروس بدوام كامل وحضوريا، بعد الإغلاق الطويل للصفوف الذي أثار الخشية من تفاقم وضع قطاع التعليم في البلاد الذي يشهد أزمة أصلا، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد إغلاق المؤسسات المدرسية في الفلبين، وُضع برنامج تعليم يرتكز على دروس مطبوعة، إضافة إلى أخرى تبث على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إعادة فتح المدارس، كثفت الحكومة حملة التلقيح ضد «كورونا»، وأعلنت أنها ستجعل وسائل النقل مجانية لجميع التلاميذ حتى نهاية العام.

وخصصت الحكومة السبت مبالغ مالية للتلاميذ وأهاليهم لمساعدتهم في نفقاتهم، ما خلق حالة الفوضى أمام مراكز توزيع المساعدات. ومع إعادة فتح المدارس، تبرز مجددا المشكلات التي كانت موجودة قبل الأزمة الصحية بما في ذلك تلك المتعلقة بعدد التلاميذ الكبير وبأساليب التعليم القديمة وحتى نقص البنى التحتية اللازمة.

وأوضح البنك الدولي ووكالات أخرى في تقرير حديث أن حتى قبل بدء تفشي الوباء، كان تسعة أطفال في الفلبين من أصل عشرة غير قادرين على «قراءة نص بسيط وفهمه» بعد بلوغهم عمر العشر سنوات. وهناك عشر دول فقط يُعتبر فيها وضع التعليم أسوأ من الفلبين بينها أفغانستان ولاوس وتشاد واليمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟

هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»

سقوط مفاجئ لتشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين

السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد
الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا
بابا الفاتيكان يعرب عن «قلقه» بعد اعتقال أسقف في نيكاراغوا
باكستان تمنع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان مباشرة
باكستان تمنع القنوات التلفزيونية من بث خطابات عمران خان مباشرة
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر بتونس
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر بتونس
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
المزيد
مدارس الفلبين تفتح أبوابها بعد إغلاق استمر عامين
مدارس الفلبين تفتح أبوابها بعد إغلاق استمر عامين...
قائد الحرس الثوري الإيراني: جارٍ الآن تسليح الضفة الغربية مثلما تسلحت غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: جارٍ الآن تسليح الضفة الغربية ......
بيان أوروبي-أميركي مشترك يطالب بـ«ضبط النفس» حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
بيان أوروبي-أميركي مشترك يطالب بـ«ضبط النفس» حول محطة ......
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني؟
هل تدرس اليابان تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد ......
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر بتونس
إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط