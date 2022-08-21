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قائد الحرس الثوري الإيراني: جارٍ الآن تسليح الضفة الغربية مثلما تسلحت غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 09:12 مساء
قائد الحرس الثوري الإيراني: جارٍ الآن تسليح الضفة الغربية مثلما تسلحت غزة
القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي. (الإنترنت)
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أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أن الضفة الغربية سوف تتسلح أيضًا ضد الإسرائيليين.

جاءت تصريحات حسين سلامي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، نشرت أول أمس، التي قال فيها إن «غزة ليست ميدان المقاومة والنضال الوحيد، لكن هذا الكفاح انتقل أيضًا إلى الضفة الغربية».

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وفي مقابلة مع موقع «KHAMENEI.IR» الإعلامي التابع للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، توجه المحاور للواء سلامي قائلًا له: «المسألة الأخرى حول موضوع المقاومة الفلسطينية هي توسيع ساحة المعركة من غزة إلى أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة، وهي قضية كانت ملموسة في (سيف القدس) أيضًا (الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية العام الماضي).. هنا تدخل قضية الضفة في المعادلة أيضًا، وقد قال قائد الثورة الإسلامية أيضًا إن الضفة يجب أن تتسلح.. سؤالي: ما هو الوضع الذي تواجهه المقاومة في الضفة حاليًا؟»، بحسب «روسيا اليوم».

 مثلما تسلحت غزة، يمكن أن تتسلح الضفة 
ليجيب اللواء حسين سلامي بالقول: «طبعًا، هذا الواقع يجري الآن.. مثلما تسلحت غزة، يمكن أن تتسلح الضفة بالطريقة نفسها، وهذه العملية تجري حاليًا».

 من جانبه، تساءل المحاور: «هل بدأ ذلك؟»، ليرد سلامي قائلًا: «نعم.. بصرف النظر عن ذلك، انظر إلى المقاومة داخل الأراضي المحتلة، في جنين على سبيل المثال.. إنها فعالة للغاية.. المقاومة اليوم ملتهبة ونشطة في الضفة.. الفلسطيني نفسه الذي بنى القوة في غزة يبني القوة في الضفة، فلا فرق بين هاتين المنطقتين.. الآن صار الحصول على الأسلحة أسهل بكثير من ذي قبل.. التكنولوجيا ليست شيئًا يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها.. في العالم اليوم، تصنع الأسلحة وتنقل بسهولة بالغة، وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان.. اليوم، شيئًا فشيئًا، هب شباب مناطق 48 و67 والشباب الجهاديون في الضفة والقدس لإحياء الجهاد.. سيحدث هذا بالتأكيد في المستقبل غير البعيد دون تأخير، وسرعته عالية أيضًا مقارنة مع الماضي.. انظر.. هناك كثير من الاختلاف بين العام الماضي واليوم.. ضع في الحسبان أن عملية تراكم القوة تنمو باستمرار وعلى نحو تصاعدي».

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