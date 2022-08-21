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بيان أوروبي-أميركي مشترك يطالب بـ«ضبط النفس» حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 07:08 مساء
بيان أوروبي-أميركي مشترك يطالب بـ«ضبط النفس» حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. (الإنترنت)
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دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأحد، إلى «ضبط النفس» حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، التي يحتلها الجيش الروسي.

وأورد بيان مشترك أن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتس ورئيس الوزراء بوريس جونسون طلبوا أيضًا بعد مشاورات هاتفية «الإسراع» في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان، وفق «فرانس برس».

 موافقة روسية على مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوب أوكرانيا، عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 17 أغسطس أنه من «الملح» أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تفتيشًا» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها. 

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واستولت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: «هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (...) من الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية» من الموقع، وفق «فرانس برس».

 الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، مشددًا على «المخاطر» التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع.

وأثناء محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على «قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية ودعا الى انسحاب هذه القوات» بحسب بيان الإليزيه.

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