إصابة رئيس الوزراء الياباني بـ«كوفيد» قبيل مشاركته في مؤتمر بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

تأكدت إصابة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بـ«كوفيد»، وفق ما أعلن مكتبه الأحد، قبل أسبوع من مشاركته المقررة في مؤتمر للتنمية في أفريقيا تستضيفه تونس.

وأفاد مسؤول في مكتبه «فرانس برس» بأن كيشيدا خضع لفحص «بي سي آر» «بعدما عانى حمى خفيفة وسعالًا» مساء السبت. وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه قد يضطر الآن لحضور «مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا» (تيكاد) عن بعد، بحسب «فرانس برس».

وسجلت اليابان عددًا قياسيًا للإصابات بـ«كوفيد» في الأيام الأخيرة، رغم أن إجمالي حصيلة الوفيات لديها جراء الوباء بلغت 36780 حالة، وهو رقم يعد أقل بكثير من الأعداد المسجلة في عديد الدول الأخرى.

كيشيدا تلقى رابع جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا»

وتلقى كيشيدا (65 عامًا) الذي تولى السلطة في أكتوبر، رابع جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» في وقت سابق هذا الشهر. وقضى عطلة مع عائلته، وكان من المقرر أن يعود إلى العمل الإثنين.

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ولم تفرض اليابان إطلاقًا تدابير إغلاق مشددة، واستهدفت التدابير التي اتخذتها لمكافحة الوباء ساعات عمل الحانات والمطاعم، علمًا بأنها رُفعت جميعها في مارس.

حظر دخول السياح

وأُعيد فتح الحدود جزئيًا، لكن ما زالت تحظر دخول السياح إلا إذا كانوا ضمن مجموعات منظمة. وأقامت طوكيو شراكة مع الدول الأفريقية منذ العام 1993 لعقد مؤتمر «تيكاد» كل خمس سنوات.

ومن المقرر أن تدعم اليابان خلال الاجتماع المقبل «التنمية بقيادة أفريقية» مع التركيز على الاقتصاد والمجتمع والسلم والاستقرار، بحسب ما جاء في وثيقة للخارجية اليابانية. وأضافت الوثيقة أن اليابان ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا للتعامل مع أزمة الغذاء التي تفاقمت جراء حرب أوكرانيا.