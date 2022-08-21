الهند: مقتل 50 شخصا في شمال وشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

لقي أكثر ما لا يقل عن 50 شخصًا في شمال وشرق الهند مصرعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، حيث اجتاحت الأمطار مئات القرى وجرفت المنازل وتركت السكان عالقين بينما تتسابق فرق الإنقاذ لإجلاء الناجين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مكتب الأرصاد الاتحادي هطول أمطار متوسطة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مما يعني محاصيل جيدة بشكل عام في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، التي تعتمد على الزراعة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، حيث تساهم الزراعة بنحو 15% في اقتصاد الهند البالغ 2.7 تريليون دولار، ويعيش على هذا القطاع ما يزيد على نصف السكان البالغ عددهم 1.3 مليار.

أمطار غزيرة أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات

وقال مسؤول بحكومة ولاية هيماتشال براديش في تصريح إلى «رويترز» إن الأمطار الغزيرة أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات في الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مما أودى بحياة 36 شخصًا على الأقل، وفي ولاية أوتار كاند الجبلية المجاورة، ذكر بيان رسمي للحكومة إن أربعة لقوا حتفهم وبلغ عدد المفقودين 13 بسبب استمرار هطول الأمطار.

وقال مسؤول في ولاية أوديشا بشرق البلاد إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وسط استمرار هطول أمطار غزيرة، أثرت الفيضانات على ما يقرب من 800 ألف شخص وأدت لنزوح الآلاف في أوديشا حيث عطلت الأمطار إمدادات الكهرباء والمياه وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطرق، وأجلت الولاية حتى الآن 120 ألفا من المناطق المتضررة.

وقالت السلطات في منطقة رامجاره بولاية جاركاند الشرقية إن خمسة أشخاص جرفتهم مياه نهر نالكاري يوم السبت، وقال مادفي ميشرا المسؤول المحلي في رامجاره إنه جري انتشال أربع جثث حتى الآن.