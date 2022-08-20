شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 16 شخصًا على الأقل وأُصيب 29 آخرون في حادث دهس في مدينة في جنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.

وقال الوزير فخر الدين قوجة على «تويتر» «لقي 16 شخصًا حتفهم وأُصيب 29 آخرون، بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدًا في ديريك» في محافظة ماردين، بحسب «فرانس برس».

وقع الحادث بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، صباح السبت.

- وفاة و8 جرحى في حادث دهس ببرلين

- كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا

ومن بين القتلى رجال إطفاء ورجال إنقاذ وفريق من الصحفيين، كانوا أُرسلوا إلى موقع حادث سير سابق، حيث انحرفت سيارة عن الطريق. وصدمت الحافلة المجموعة وانزلقت وانقلبت على بعد 200 متر. وبعد ذلك تم إرسال فرق التعزيزات لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وقال محافظ غازي عنتاب على «تويتر» إن من بين القتلى «ثلاثة رجال إطفاء واثنين من عمال الطوارئ وصحفيين»، وذلك على الطريق بين غازي عنتاب ومدينة نيزيب المجاورة.