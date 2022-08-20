هنري كيسنغر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنغر، إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وحدوث مواجهة عسكرية «قد يؤدي إلى دمار العالم»، وقد يجعل العالم في وضع أسوأ مما كان عليه في الحرب العالمية الأولى.

وأضاف كيسنغر، في مقابلة مع شبكة «CNN» الأميركية، أن انفتاح بلاده على الصين تاريخيًا «لم يكن خطأ، بل كان مفيدًا للولايات المتحدة لمدة 30 عامًا»

تطور الصين كان مفاجأة لأميركا؟

ويرى الوزير الأميركي الأسبق أن الصين «تطورت بسرعة أكبر مما قد يتخيلها أي شخص... الصين باتت ثاني أقوى دولة في العالم». وشدد على ضرورة الحوار في التعامل مع الصين بدلًا عن المواجهة، «خاصة في ظل هذا الوضع الفريد».

وقال كيسنغر إن واشنطن أخطأت عندما اعتقدت أنه لن تكون هناك دولة قادرة على التغلب عليها، وهو ما أوصلنا إلى مواجهة خاصة مع الصين.. ربما في نهاية إدارة أوباما أو في وقت مبكر من إدارة ترامب».

وتابع: «الشيء الفريد تمامًا بشأن ذلك الوضع هو قدرة كل بلد من البلدين بشكل أحادي على تدمير العالم. وإذا دخلا في صراع فإن العالم سيبدو أسوأ بكثير مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى». كما دعا إلى ضرورة مناقشة القضايا التي قد تخرج عن نطاق السيطرة بين البلدين.