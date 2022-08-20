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اتهام ليز تراس المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية «بالبعد عن الواقع» بشأن غلاء المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:20 مساء
اتهام ليز تراس المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية «بالبعد عن الواقع» بشأن غلاء المعيشة
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس. (الإنترنت)
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اعتبر وزير سابق أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأوفر حظًا لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، «بعيدة عن الواقع» بمقترحاتها لخفض الضرائب في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.

وتبدو ليز تراس في موقع جيد للفوز وفقًا لاستطلاعات الرأي، علمًا بأنها تعارض وزير المالية السابق ريشي سوناك بشأن كيفية التعامل في سياق اقتصادي واجتماعي غير مستقر، حيث تجاوز التضخم نسبة 10% والإضرابات في عديد القطاعات احتجاجًا على تراجع القدرة الشرائية، وفق «فرانس برس».

ووعدت ليز تراس بخفض كبير للضرائب، بينما يريد خصمها أولًا خفض التضخم الذي تسبب في انخفاض تاريخي في القدرة الشرائية للأسر البريطانية. والسبت، أعلن مايكل غوف من حزب المحافظين أنه يدعم ريشي سوناك، معربًا عن «قلقه الكبير لأن يكون الخطاب ابتعد بالنسبة لكثيرين عن الواقع».

 الخفض المقترح «سيصب في مصلحة الأثرياء»
وقال غوف لجريدة «ذي تايمز» إن «معالجة أزمة غلاء المعيشة لا تكون بتقديم مساعدات مالية جديدة وخفض الضرائب». وخدم غوف 11 عامًا في حكومات ثلاثة رؤساء وزراء. ويؤكد أن الخفض المقترح «سيصب في مصلحة الأثرياء» و«الشركات الكبرى» على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة والفئات الأكثر ضعفًا.

وقال غوف: «لا أرى كيف أن حماية خيارات الأسهم للمديرين التنفيذيين في مؤشر فوتسي يحظى بأولوية على دعم الفئات الأفقر في مجتمعنا. لكن في وقت الضيق لا يمكن أن تكون الأولوية الصحيحة». خلال هذه الحملة دافع مايكل غوف عن المرشحة كيمي بادنوك قبل أن تهزم. وأعلن أنه لا يتوقع أن يشارك في حكومة جديدة.

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وأمام الناشطين المحافظين نحو 200 ألف مهلة حتى الثاني من سبتمبر لاختيار رئيسهم الجديد. وبما أن الحزب يحظى بغالبية في البرلمان سيصبح الفائز رئيسًا للوزراء خلفًا لبوريس جونسون الذي استقال في يوليو بعد عدة فضائح. وإعلان نتائج التصويت مرتقب في الخامس من سبتمبر.

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