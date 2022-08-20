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هجوم يستهدف أسطول روسيا في البحر الأسود.. وكييف تتلقى مساعدات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 03:45 مساء
هجوم يستهدف أسطول روسيا في البحر الأسود.. وكييف تتلقى مساعدات أميركية
تحميل ذخائر على متن مدفعية للجيش الأوكراني في دونيتسك. (أ ف ب)
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استهدف هجوم بطائرة مسيرة، السبت، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود غداة إعلان الـ«بنتاغون» مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 775 مليون دولار تهدف لإحداث تحول في سير المعارك.

ووقع الهجوم، السبت في سيباستوبول ولم يخلف إصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف. وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق «تلغرام»: «تم إسقاط الطائرة المسيرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران»، وفق «فرانس برس».

ولم يخلف الحادث «أضرارًا بالغة» ولا إصابات، وفق ما أفاد الحاكم، محملًا القوات الأوكرانية مسؤولية العملية. ويعد الهجوم الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في غضون أقل من شهر.

حزمة مساعدات عسكرية جديدة مخصصة لأوكرانيا
ويأتي بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، حزمة مساعدات عسكرية جديدة مخصصة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار بهدف مساعدة كييف على قلب المعادلة على الأرض واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وأفاد مسؤول رفيع في الـ«بنتاغون» الصحفيين بأن المساعدات الجديدة تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام، بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، «ترون نقصًا تامًا وكاملًا في التقدم الروسي في ساحة المعركة».

-  775 مليون دولار مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا
-  بوتين يوافق على مرور بعثة وكالة الطاقة الذرية عبر أوكرانيا لتفتيش محطة زابوريجيا

وتأتي هذه الحزمة الـ19 من المساعدات منذ بدء الحرب في وقت تُظهر المعارك استخدام القوات الأوكرانية أسلحة دقيقة موجهة زودها بها الحلفاء بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة خلف خطوط العدو، إضافة إلى تدميرها عشرات مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة الروسية منذ منتصف يونيو.

 مستودعات الأسلحة الروسية وصواريخ «هارم» 
وأخيرًا تعرض مطار روسي ومنشآت أخرى في عمق شبه جزيرة القرم لأضرار جسيمة. وهذا الأسبوع انفجر مستودع أسلحة على بعد نحو 50 كيلومترًا داخل مقاطعة بيلغورود الروسية. وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة صواريخ لأنظمة «هيمارس»، التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية وصواريخ «هارم» جو-أرض المضادة للرادارات. 

كما تشمل أيضًا 15 طائرة استطلاع مسيرة من طراز «سكاي إيغل»، وألف صاروخ جافلين مضاد للدروع و1500 صاروخ «تاو» ومدفعية جديدة مع ذخيرة. 


من جهة أخرى، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على أن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا.

وحذر بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن «القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة».

 وأكد الرئيسان «أهمية إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية في أسرع وقت، لتقييم الوضع على الأرض، وفق ما أكد الكرملين لافتًا إلى أن «الجانب الروسي أكد استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لمفتشي الوكالة». 

قطع محطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية
في الوقت نفسه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس روسيا، الجمعة، خلال زيارة إلى أوكرانيا بعدم قطع محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها في جنوب البلاد، عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، في وقت تتبادل كييف وموسكو التهم بقصف الموقع.

واعتبر غوتيريس، الخميس، خلال زيارة إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، حيث التقى الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان أن «إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا سيكون بمثابة انتحار»، داعيًا مرة جديدة إلى جعل المحطة التي يحتلها الجيش الروسي منطقة «منزوعة السلاح».

واعتبر زيلينسكي أن «استعادة الأمن بشكل كامل» في هذا الموقع «يمكن أن يبدأ بعد أن تبدأ البعثة عملها». وفي رسالته اليومية، مساء الجمعة، قال زيلينسكي إن «هذا الصيف سيسجل في تاريخ عديد الدول الأوروبية على أنه واحد من الأكثر مأساوية على الإطلاق».

رفع تصنيف أوكرانيا اقتصاديا
واقتصاديًا، قررت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» رفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا، الجمعة، بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية.

وقالت وكالة «إس آند بي غلوبال»، في بيان، إن رفع نقاط الأهلية الائتمانية للديون الخارجية إلى «سي سي سي» يعكس «التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوباً باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيًا».

وأضافت: «نتيجة ذلك، تبدو المخاطر قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع، قدرتها على الإيفاء بديونها التجارية، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، قابلة للمعالجة».

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