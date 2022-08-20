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ترامب: سنقدم «اقتراحًا رئيسيًا» يتعلق بالتعديل الرابع للدستور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 11:13 صباحا
ترامب: سنقدم «اقتراحًا رئيسيًا» يتعلق بالتعديل الرابع للدستور
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت).
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه سيقدم «اقتراحًا رئيسيًا» يتعلق بالتعديل الرابع للدستور قريبًا، ملمحًا إلى أنه «قد يتخذ» إجراءً قانونيًا بشأن تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» لمنزله في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

وتوجه الرئيس السابق إلى أنصاره ببيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشيال» أمس الجمعة وقال ترامب إن حقوقه «انتهكت على مستوى نادرًا ما نشهده من قبل في بلدنا»، وفقًا لقناة «العربية».

وأضاف: «قد انتُهكت حقوقي، إلى جانب حقوق جميع الأميركيين، على مستوى نادرًا ما نشهده من قبل في بلدنا. تذكروا، حتى أنهم تجسسوا على حملتي. لا ينبغي السماح لذلك بالاستمرار».

وبموجب التعديل الرابع، يتمتع الأميركيون بالحماية من عمليات التفتيش والمصادرة غير المنطقية.
كتب ترامب: «سيجري قريبًا تقديم اقتراح رئيسي يرتبط بالتعديل الرابع فيما يتعلق بالاقتحام غير القانوني لمنزلي، في مارالاغو، قبل الانتخابات النصفية المهمة».

وشجب ترامب وحلفاؤه عملية البحث التي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي في مقر إقامته، رغم توقيع قاض فدرالي عليها، وحصولها على موافقة شخصية من المدعي العام ميريك غارلاند، حيث في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي نشرة استخبارات مشتركة تحذر من تهديد متزايد للعملاء الفدراليين، ووفقًا لأمر تفتيش، استولى الوكلاء على مستندات مصنفة بأنها سرية للغاية.

ويأتي اقتراح ترامب بشأن إجراء قانوني بعد يوم من تصريح لقاض اتحادي في فلوريدا يؤكد فيه أنه قد يكون على استعداد للكشف عن أجزاء من الشهادة الخطية المستخدمة لإثبات سبب تنفيذ عملية البحث بمنزل الرئيس السابق.

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