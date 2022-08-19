775 مليون دولار مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس.



وقالت مسؤولة كبيرة في «البنتاغون» للصحفيين إن «المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قيمة الحزمة تبلغ 775 مليون دولار أميركي وتشمل ذخيرة و16 منظومة "هاوتزر" إضافية. كما تضم الحزمة 15 طائرة استطلاع مُسيرة من طراز (سكان إيجل) و40 مركبة (ماكسبرو إم.آر.إيه.بي) مقاومة للألغام ونحو ألف من صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وأكد المسؤول أن الحزمة تشمل أيضا ذخيرة وأنظمة مدافع «هاوتزر» إضافية.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاجون للصحفيين إن الحزمة تشمل أيضا قذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة. بهذه الحزمة، سيبلغ مجموع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الحالية 10.6 مليار دولار.