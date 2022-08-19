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بوتين وافق على مرور بعثة وكالة الطاقة الذرية عبر أوكرانيا لتفتيش محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 06:09 مساء
بوتين وافق على مرور بعثة وكالة الطاقة الذرية عبر أوكرانيا لتفتيش محطة زابوريجيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوب أوكرانيا، عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي.

وأكد بوتين خلال الاتصال أنه وافق على «إعادة النظر بشرط» مرور البعثة عبر روسيا، وفق الرئاسة الفرنسية. وأضافت «وافق على أن تتوجه (إلى هناك) مع احترام السيادة الأوكرانية وعبر المرور بأوكرانيا، في ظل إشراف الحكومة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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