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بوتين يحذر ماكرون من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 04:56 مساء
بوتين يحذر ماكرون من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية
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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأن الضربات على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تهدد بـ«كارثة واسعة النطاق»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشدد بوتين على أن »القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة»، وفق ما أكد الكرملين في بيان. ودعا الرئيسان إلى قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة «في أسرع وقت»، وفق المصدر نفسه.

كما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بـ«عوائق» أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية على الرغم من اتفاق اسطنبول الموقع الشهر الماضي، مشيرًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى أن «العقبات ما زالت قائمة أمام الصادرات الروسية الأمر الذي لا يساهم في حل المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي»، وفق الكرملين.

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