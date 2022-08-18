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إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشير نوبل» جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 06:53 مساء
إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشير نوبل» جديدة
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أكد لرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعم بلاده لأوكرانيا مبديا قلقه من خطر حصول كارثة «تشيرنوبل أخرى»، في إشارة إلى الأخطار التي تحيط بمحطة زابوريغيا النووية المحتلة من روسيا.

وقال إردوغان: «في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى الى جانب أصدقائنا الأوكرانيين»، وذلك بعد أن قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن «زيارة رئيس تركيا إلى أوكرانيا هي رسالة دعم قوية من مثل هذا البلد المهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوريغيا النووية،

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