مقتل 16 رجل إطفاء في حريق مستودع للنفط بكوبا

القاهرة - بوابة الوسط

أدى حريق استعر لأسبوع مطلع أغسطس في مستودع للنفط في غرب كوبا إلى مقتل 16 رجل إطفاء لا يمكن التعرف على جثث 14 منهم، كما ذكر خبير في الطب الشرعي.

وأعلنت السلطات مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين. وقال رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي، خورخي غونزاليس بيريز، في مؤتمر صحفي إن هؤلاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة، وأضاف: «بما أن البقايا التي جرى العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي» منها، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت الرئاسة الكوبية أن تشييع الضحايا سيجرى، الجمعة، وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين. واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

واشتعلت النيران في أربعة من ثماني خزانات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.