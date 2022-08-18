مهاجم سلمان رشدي: أنا لا أحبه.. وتفاجأت بنجاته

القاهرة - بوابة الوسط

قال الشاب الأميركي اللبناني الأصل المتّهم بطعن سلمان رشدي إنه «تفاجأ» بنجاة مؤلّف الكتاب المثير للجدل «آيات شيطانية» من الموت وإصابته بجروح فقط في الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني في نيويورك، الجمعة.

وفي مقابلة أجرتها جريدة «نيويورك بوست» ونقلتها وكالة «فرانس برس» مع هادي مطر من داخل السجن قال الشاب البالغ من العمر 24 عاما: «عندما سمعت أنه نجا من الموت تفاجأت». ولم يوضح مطر ما إذا كان نفّذ الفتوى التي أصدرها مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني في 1989 وهدر فيها دم سلمان رشدي بدعوى «معاداة الإسلام والرسول والقرآن».

ونقلت الجريدة النيويوركية عن مطر قوله «أكن تقديرًا لآية الله. أعتقد أنه شخص مميز. هذا كل ما يمكنني قوله بهذا الصدد»، مشيرة إلى أن وكلاء الدفاع عن الشاب نصحوه بعدم التكلّم في هذا الموضوع. وأكد مطر المتحدر من عائلة شيعية من جنوب لبنان أنه قرأ «بعض الصفحات» من رواية «آيات شيطانية».

هادي مطر: أنا لا أحب سلمان رشدي.. إنه منافق

ومطر متهم بأنه طعن الكاتب البريطاني بسكين عشر مرات، ولا سيّما في الرقبة والبطن، لكن الضحية (75 عامًا) لم يمت إذ نقلته فرق الإسعاف على وجه السرعة على متن طائرة هليكوبتر إلى المستشفى حيث وُضع لفترة وجيزة على جهاز للتنفس الصناعي قبل أن تتحسن حالته. وقال وكيل أعمال الكاتب البريطاني، الأحد، إن «الطريق إلى الشفاء بدأ».

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وأوقفت الشرطة هادي مطر فور تعرّض رشدي للطعن خلال مؤتمر في شرق نيويورك، لكنه دفع ببراءته من محاولة قتل الكاتب البريطاني. وسيمثل المتّهم مجدّدًا، السبت، أمام محكمة.

وعن رشدي قال مطر للجريدة: «أنا لا أحب هذا الشخص. لا أعتقد أنه رجل طيب. أنا لا أحبه، أنا حقًا لا أحبه»، وأضاف أثناء مشاهدته مقاطع فيديو على يوتيوب للكاتب البريطاني «إنه شخص هاجم الإسلام (...) إنه منافق».

وإذ أكد المتهم في المقابلة عدم حصول أي اتصال بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، شدد على أنه علم من خلال موقع «تويتر» بأن رشدي موجود في مؤتمر بمركز ثقافي في تشوتاكوا في شمال ولاية نيويورك.

ومطر الذي يقيم في ولاية نيوجيرسي قال لـ«نيويورك بوست» إنه استقل حافلة أقلته إلى مدينة بافالو ومنها ركب في سيارة أجرة أوصلته إلى مدينة تشوتوكوا، وقال: «لم أكن أفعل شيئا محدّدًا، كنت أتجوّل، كنت في الخارج طوال الوقت».

وعندما اعتلى سلمان رشدي المنصة في مدرج المركز الثقافي، اندفع رجل إلى المسرح وسدّد إلى الكاتب عشر طعنات، بينها خصوصا طعنات في الرقبة والبطن. وكانت والدة مطر قالت لموقع «ديلي ميل»، الإثنين، إن ابنها قصد في 2018 وطنهما الأم لبنان في رحلة عاد من بعدها إلى الولايات المتّحدة وقد «تغيّر» وأصبح أكثر تديّنًا.