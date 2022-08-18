Atwasat

3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 08:08 صباحا
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل
حيّ في كابول، 2 أغسطس 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأصيب أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح في تفجير استهدف مسجدًا مكتظاً بالمصلين في العاصمة الأفغانية كابل، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران لوكالة «فرانس برس» إنّ انفجاراً وقع «في مسجد (...) خلال صلاة العشاء» في شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط جرحى لم يحدّد عددهم.

من جانبها، أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية أنّها تلقّت 27 ضحية للانفجار بينهم ثلاثة قتلى.

وقالت المنظمة للوكالة الفرنسية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ «معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق». وكتب المستشفى في تغريدة لاحقة أن بين الجرحى خمسة أطفال أحدهم في السابعة من العمر.

من ناحيته، لم يعطِ الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حصيلة للهجوم، لكنّه ندّد في تغريدة بالتفجير وطلب «الصلاة من أجل الشهداء». كما أنّه وعد «بمحاسبة القتلة (...) قريبًا».

وذكرت حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي أن رجل دين مهم قتل في التفجير، لكن تعذر التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

أصابع الاتهام تتجه إلى «داعش»
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبنّاه تنظيم «داعش».

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان المتشددة على السلطة قبل عام، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف.

ووقعت اعتداءات عديدة في الشهر الحالي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنّى معظمها تنظيم «داعش» الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.

وتؤكّد الحركة أنها هزمت التنظيم في البلاد وأنّها أوقفت عشرات الجهاديين، لكنّ محلّلين يعتبرون أنّ التنظيم لا يزال يشكّل التحدي الأمني الأبرز للنظام الأفغاني الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المفوضية الأممية: الظروف ليست مؤاتية لعودة اللاجئين الروهينغا إلى بورما
المفوضية الأممية: الظروف ليست مؤاتية لعودة اللاجئين الروهينغا إلى...
الناتو يدعو «الطاقة الذرية» إلى «تفتيش» محطة زابوريجيا بشكل عاجل
الناتو يدعو «الطاقة الذرية» إلى «تفتيش» محطة زابوريجيا بشكل عاجل
أوكرانيا تهدد بتفكيك جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم
أوكرانيا تهدد بتفكيك جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل
3 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء تفجير استهدف مسجدا في كابل...
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013
القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013...
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة......
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران
«طالبان» تقتل قياديا سابقا في الحركة أثناء هروبه إلى إيران...
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط