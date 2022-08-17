القضاء الفرنسي يدرس وثائق حول مجزرة حي التضامن بدمشق في 2013

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس القضاء الفرنسي صورًا ومقاطع فيديو تظهر تجاوزات منسوبة للنظام السوري في حي التضامن في دمشق العام 2013، أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة «فرانس برس» الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أنها تلقت «عددًا كبيرًا من الوثائق حول جرائم محتملة قد تكون قوات النظام السوري ارتكبتها»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت أن «هذه الوثائق التي تتضمن خصوصًا عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع فيديو، تظهر فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام أثناء مجزرة حي التضامن في دمشق العام 2013. وقد قُتل عشرات المدنيين خلال هذه الاعتداءات».

إرسال الوثائق إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وذكرت أنه تم جمع العناصر بفضل «العمل الحازم الذي قام به مدافعون عن حقوق الإنسان» مشيدة بـ«شجاعتهم». وأشارت الوزارة إلى أن «الوقائع المزعومة قد تشكل أخطر الجرائم الدولية، خصوصًا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، التي يتمتع القضاء الفرنسي بالاختصاص العالمي فيها.

وأُرسلت الوثائق إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أعلنت أنها تدرسها لتحديد «ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل». وتجرى تحقيقات أولية عدة كما أن هناك دعاوى قضائية عدة بشأن اتهامات بتجاوزات منسوبة للنظام السوري أو لفصائل معارضة، في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

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وأواخر أبريل، نشرت جريدة «ذي غارديان» البريطانية ومعهد «نيولاينز» في واشنطن مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات النظام في حي التضامن.

«مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا»

ويظهر مقطع التقط في أبريل 2013، عنصرًا من قوات النظام بلباس عسكري يأمر أشخاصًا عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدؤون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى. وبعد قتل 41 رجلًا، جرى إحراق الجثث.

وقالت الخارجية الفرنسية: «بعد عقد من الجرائم المرتبكة ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا مستعدة تمامًا كي يحاسب المسؤولون (عن الجرائم) على أفعالهم أمام القضاء»، معتبرة أن «مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا» و«شرط أساسي لبناء سلام مستدام في سورية».

وتسبب النزاع في سورية منذ اندلاعه العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.