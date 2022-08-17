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قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 07:00 مساء
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
قوات تابعة للجيش الصيني. (الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع الصينية، الأربعاء، إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى، بينها الهند وبيلاروسيا وطاجيكستان.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة «لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن»، بحسب «رويترز».

وقالت إن التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي، وشاركت الصين في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا في السنوات الأخيرة.

تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة 
وقال البيان: «الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة، ودعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة».

ومن المقرر أن تشمل المناورات بجانب الصين وروسيا، كلًا من الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودولًا أخرى.

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وقبيل بدء روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أعلنت بكين وموسكو شراكة «بلا حدود»، رغم أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لم يروا الصين «تتهرب من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا، أو تزودها بمعدات عسكرية».

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