تشاووش أوغلو: أنقرة ستعيد تعيين سفير لدى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن كلا من تركيا و«إسرائيل» ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى في «خطوة مهمة» في جهود البلدين لتطبيع العلاقات.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة: «تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب»، وأردف: «بدأنا عملية تحديد من سنعينه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وخلال المؤتمر، قال رئيس الدبلوماسية التركية إن بلاده «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية» رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع «إسرائيل»، وأضاف: «لن نتخلى عن القضية الفلسطينية»، بعد إعلان «إسرائيل» إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا العام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة، وفق وكالة «فرانس برس».