Atwasat

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» في شينغيانغ الصينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 01:11 مساء
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» في شينغيانغ الصينية
منشأة يعتقد أنها معسكر تعليمي في شينغيانغ في الصين، 4 يونيو 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينغيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، فيما قال إنه قد يرقى إلى «الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية».

وتُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من «الأويغور» والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ، فضلا عن إجراء تعقيم قسري للنساء وفرض العمل الجبري. وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف، وفق وكالة «فرانس برس».

خبير أممي يتهم الصين بـ«استرقاق» أقليات
وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة، تومويا أوبوكاتا، إلى «نظامين حكوميين مختلفين» في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية إضافة إلى ضحايا.

أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الأفراد على الأعمال المتاحة فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصا الصناعة والخدمات.

وقال التقرير: «في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخلهم... يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات»، وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد «ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق مزيد التحليل المستقل».

- واشنطن «قلقة» حيال «تلاعب» بكين بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان
- باشليه: زيارة الصين لم تكن بغرض التحقيق
- كندا: البرلمان يعترف بتعرّض الأويغور في الصين لـ«إبادة جماعية»

نقل العمالة في التيبت
وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث «نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر».

والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.

ولطالما أصرت الصين على أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينغيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي جينبينغ المنطقة الشهر الماضي وأشاد «بالتقدم الكبير» المحرز في الإصلاح والتنمية.

وفي مايو، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، زيارة نادرة للصين استغرقت ستة أيام زارت خلالها شينغيانغ. وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية رحلتها لعدم إبدائها حزما تجاه بكين، فيما قال منتقدون إنها زارتها كدبلوماسية أكثر من كونها مدافعة عن حقوق الإنسان، وفق الوكالة الفرنسية.

وشددت باشليه وقتها على أن زيارتها «ليست تحقيقا»، فيما تباهى نائب وزير الخارجية الصيني، ما تجاوشو، بأن الزيارة حققت «نتائج إيجابية ملموسة»، بينما أوضح مكتبها أن تصريحاتها لا تتضمن تأييدا مباشرا لسجل الصين الحقوقي. ومن المقرر أن تنشر باشليه تقريرا طال انتظاره حول هذه القضية قبل أن تتنحى نهاية الشهر عن منصبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة
بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة
سول ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخي «كروز»
سول ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخي «كروز»
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب ...
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لكي تسأم روسيا من القتال
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لكي تسأم روسيا من القتال
البرتغال تكافح للسيطرة على حريق في متنزه طبيعي
البرتغال تكافح للسيطرة على حريق في متنزه طبيعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
بعد إعلان استئناف العلاقات مع «إسرائيل».. تركيا: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية
بعد إعلان استئناف العلاقات مع «إسرائيل».. تركيا: لن نتخلى عن......
«إسرائيل» تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
«إسرائيل» تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا...
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» في شينغيانغ الصينية
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» في شينغيانغ ......
البرتغال تكافح للسيطرة على حريق في متنزه طبيعي
البرتغال تكافح للسيطرة على حريق في متنزه طبيعي...
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لكي تسأم روسيا من القتال
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لكي تسأم روسيا من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط