زيلينسكي: نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء لكي تسأم روسيا من القتال

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين إلى مواصلة جميع الجهود لـ«إرهاق» روسيا كي لا تتمكن من مواصلة حربها على بلاده، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: «نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء، لكي تسأم روسيا من القتال». ودعا الأوكرانيين إلى «مواصلة جميع الجهود لإرهاق روسيا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، حتى لا تتمكن من مواصلة شن حربها في أوكرانيا»، من جهة أخرى، كان زيلينسكي قد حذر مؤخرا من أنه إذا وقعت «كارثة» في زابوريغيا، المحطة النووية الواقعة في جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، فإن أوروبا بأسرها ستكون مهددة.

وفي خطاب، قال زيلينسكي إن «روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابوريغيا للطاقة النووية وفي محيطها. القصف الاستفزازي لأراضي محطة الطاقة النووية يتواصل... القوات الروسية تخفي ذخيرة وأعتدة داخل منشآت المحطة نفسها. عمليا، فإن المحطة مفخخة»، مضيفا: «يمكن لأي حادث إشعاعي في محطة زابوريغيا للطاقة النووية أن يضرب دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولا في مناطق أبعد. الأمر يتوقف على اتجاه الرياح وشدتها».

وحذر الرئيس الأوكراني من أنه «إذا أدت تصرفات روسيا إلى كارثة، فإن العواقب قد تطال من يلتزمون الصمت حاليا».