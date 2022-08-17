بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت النائبة الأميركية الجمهورية ليز تشيني، العدوة اللدودة للرئيس السابق دونالد ترامب، «بفعل كل ما يلزم» لكي لا يُنتخب الملياردير رئيسا مجددا.

جاء ذلك في خطاب أمس الثلاثاء، أقرت فيه بهزيمتها في السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة في مجلس النواب «كونغرس» عن ولايتها وايومينغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت: «لقد قلت منذ السادس من يناير إنني سأفعل كل ما يلزم لضمان أن لا يقترب دونالد ترامب مجددا من المكتب البيضاوي، وأنا أعني ذلك».

ومنيت تشيني، بهزيمة نكراء بعدما إذ فازت بهذا الترشيح هارييت هيغيمن المدعومة من ترامب. وتحولت تشيني (56 عاما) إلى واحدة من أشد أعداء الرئيس السابق منذ انضمت إلى لجنة برلمانية تحقق في دوره بالهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى «الكابيتول» في السادس يناير العام 2021.