بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خطّته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانونا نافذا، في خطوة تعطي الديموقراطيين دفعا جديدا قبيل انتخابات منتصف الولاية التي تراجعت بشكل مفاجئ ترجيحات تحقيق الجمهوريين فيها انتصارا ساحقا.

والنص الذي أطلقت عليه تسمية «قانون خفض التضخم» وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا أيضًا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع تبني حد أدنى للضريبة على الشركات، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 13 من الشهر الجاري، أقر «كونغرس» الأميركي في تصويت نهائي خطة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.