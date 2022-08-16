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مصدر ملاحي: سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو بميناء طرطوس السوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 07:58 مساء
مصدر ملاحي: سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو بميناء طرطوس السوري
سفينة الشحن غلوري تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، 7 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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ذكر مصدر ملاحي وبيانات لأقمار صناعية أن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب منها قبل أسبوعين رست في ميناء طرطوس السوري اليوم الثلاثاء.

وأبحرت السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس آب بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد عناء لكنها لم تفرغ حمولتها في لبنان كما كان مخططا. ولم يكن موقعها واضحا في الأيام الأخيرة لأنها أبقت جهاز الإرسال والاستقبال مغلقا، وفق وكالة رويترز.

وأظهرت صور للأقمار الصناعية من شركة بلانت لابس بي.بي.سي السفينة في ميناء طرطوس صباح الثلاثاء. وأكد مصدر ملاحي أنها رست هناك وقال إنها ستفرغ على الأقل جزءا من شحنتها من الذرة في سورية. وكانت الشحنة البالغ وزنها 26 ألف طن من الذرة متجهة في الأصل إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

السفينة رست في ميناء مرسين في 11 أغسطس
ولكن المشتري الأصلي رفض الاستلام بسبب مخاوف تتعلق بالجودة، وأبحرت السفينة إلى تركيا، ورست في ميناء مرسين في 11 أغسطس، وأفرغت جزءا من الشحنة هناك. وعندما أبحرت مرة أخرى في اليوم التالي، لم تشغل جهاز الإرسال والاستقبال.

وسبق أن اتهمت أوكرانيا سورية باستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن من الحبوب قالت إنها نُهبت من مستودعات أوكرانية بعد الغزو الروسي في فبراير. ونفت روسيا سرقة حبوب أوكرانية. وقطعت كييف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في يونيو بعد اعتراف سوريا باستقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك الشرقيتين.

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