Atwasat

الأمم المتحدة: إردوغان وغوتيريس يجتمعان مع زيلينسكي الخميس في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 07:11 مساء
الأمم المتحدة: إردوغان وغوتيريس يجتمعان مع زيلينسكي الخميس في أوكرانيا
إردوغان وزيلينسكي وغوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أوكرانيا الخميس، حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان، على ما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحفية «بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف، الخميس، للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأوكراني» مشيرًا إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إلى أوديسا ثم إلى تركيا، حسب وكالة «فرانس برس».

حريق في مخزن للأسلحة بشبه جزيرة القرم 
يأتي هذا فيما اندلع حريق في مخزن للأسلحة في منطقة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014. واندلع الحريق نحو الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:15 بتوقيت غرينيتش) في مخزن موقت للمعدات العسكرية بالقرب من بلدة مايسكوي في منطقة دجانكوي تسبب بانفجار ذخائر، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، الذي زار موقع الحريق. وجرت عملية إجلاء للسكان في قرية مجاورة. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالات إخبارية روسية، أن الانفجار كان «نتيجة عمل تخريبي» دون أن تحمل أي جهة المسؤولية.

ردع هجوم نووي
وكشفت أن «أضرارًا لحقت بعدد من المنشآت المدنية، بما في ذلك خطوط كهرباء ومحطة توليد كهربائي وسكة حديد، فضلًا عن عدد من المباني السكنية». وردًا على هذا الانفجار، رحب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريتش إيرماك، على تطبيق «تلغرام» بـ«عملية نزع سلاح أنجزتها القوات المسلحة الأوكرانية» التي ستتواصل، وفق قوله، «حتى التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد

انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية

الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المرشح الرئاسي الخاسر أودينغا: نتائج الانتخابات في كينيا «باطلة»
المرشح الرئاسي الخاسر أودينغا: نتائج الانتخابات في كينيا «باطلة»
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
بينهم طفلة.. اليونان تتهم تركيا بإرغام مهاجرين معظمهم سوريون على عبور حدودها
بينهم طفلة.. اليونان تتهم تركيا بإرغام مهاجرين معظمهم سوريون على ...
ماكرون يدعو القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
ماكرون يدعو القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية...
شولتس يرفض استخدام كلمة «فصل عنصري» لوصف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
شولتس يرفض استخدام كلمة «فصل عنصري» لوصف الصراع الإسرائيلي - ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
واشنطن تجري تجربة صاروخ باليستي ناجحة بعد إرجائها مرتين
واشنطن تجري تجربة صاروخ باليستي ناجحة بعد إرجائها مرتين...
مصدر ملاحي: سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو بميناء طرطوس السوري
مصدر ملاحي: سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية ترسو بميناء ......
الأمم المتحدة: إردوغان وغوتيريس يجتمعان مع زيلينسكي الخميس في أوكرانيا
الأمم المتحدة: إردوغان وغوتيريس يجتمعان مع زيلينسكي الخميس ......
شولتس يرفض استخدام كلمة «فصل عنصري» لوصف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
شولتس يرفض استخدام كلمة «فصل عنصري» لوصف الصراع الإسرائيلي -......
ماكرون يدعو القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
ماكرون يدعو القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط