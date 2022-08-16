الأمم المتحدة: إردوغان وغوتيريس يجتمعان مع زيلينسكي الخميس في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أوكرانيا الخميس، حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان، على ما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحفية «بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف، الخميس، للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأوكراني» مشيرًا إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إلى أوديسا ثم إلى تركيا، حسب وكالة «فرانس برس».

حريق في مخزن للأسلحة بشبه جزيرة القرم

يأتي هذا فيما اندلع حريق في مخزن للأسلحة في منطقة دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014. واندلع الحريق نحو الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:15 بتوقيت غرينيتش) في مخزن موقت للمعدات العسكرية بالقرب من بلدة مايسكوي في منطقة دجانكوي تسبب بانفجار ذخائر، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، الذي زار موقع الحريق. وجرت عملية إجلاء للسكان في قرية مجاورة. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالات إخبارية روسية، أن الانفجار كان «نتيجة عمل تخريبي» دون أن تحمل أي جهة المسؤولية.