شولتس يرفض استخدام كلمة «فصل عنصري» لوصف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس استخدام كلمة فصل عنصري لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين يوم الثلاثاء «من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح»، وفق وكالة «رويترز».