المرشح الرئاسي الخاسر أودينغا: نتائج الانتخابات في كينيا «باطلة»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أُعلنت خسارته فيها ووصفها بأنها «باطلة»، وقال يوم الثلاثاء إن الديمقراطية الكينية تواجه أزمة قانونية طويلة. وأجريت الانتخابات في التاسع من أغسطس.

وجاءت أولى تصريحاته بشأن النتيجة بعد دقائق من إعلان أربعة من سبعة مفوضين في لجنة الانتخابات أنهم ملتزمون بقرارهم الذي اتخذوه في اليوم السابق بالتنصل من نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلين إن عملية الفرز النهائية كانت «غامضة».

أودينغا: الأرقام باطلة ويجب أن تلغيها محكمة

وقال أودينغا، الذي كان يحاول للمرة الخامسة تولي الرئاسة، في مؤتمر صحفي «نعتقد أن الأرقام التي أعلنها (رئيس لجنة الانتخابات وافولا) شيبوكاتي باطلة ويجب أن تلغيها محكمة»، وفق وكالة «رويترز».

وقالت نائبة رئيس لجنة الانتخابات جوليانا شيريرا إن النتائج التي كشفت عن فوز نائب الرئيس الحالي وليام روتو فوزًا ضعيفًا على أودينغا جرى حسابها بشكل خاطئ لكن الانتخابات أجريت بطريقة سليمة.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات فوز روتو يوم الإثنين بنسبة 50.49% من الأصوات مقابل 48.5% لأودينغا. وقبل دقائق، قالت نائبته شيريرا لوسائل إعلام في مكان منفصل إنها وثلاثة مفوضين آخرين لا يعترفون بالنتائج.