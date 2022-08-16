11 قتيلا في قصف تركي على مركز للجيش السوري

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت طائرة حربية تركية، الثلاثاء، مركزًا للجيش السوري في قرية حدودية في شمال سورية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، ليس معروفًا ما إذا كانوا جميعهم ينتمون إلى قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إنه «ليس معروفًا ما إذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة»، مشيرًا إلى أن القصف جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلًا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد غرب مدينة كوباني الحدودية، وفق وكالة «فرانس برس».