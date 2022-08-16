متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

في إحدى القواعد العسكرية في جنوب شرق إنجلترا، يتدرب متطوعون أوكرانيون على حرب الشوارع، بهدف العودة إلى بلادهم لاحقاً لمواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تدرب القوات البريطانية 10 آلاف أوكراني كل 120 يومًا.

ويتدرب المتطوعون على استخدام السلاح وعلى تعزيز مهاراتهم في الرماية، ويخضعون لتمرينات تكتيكية، وأخرى تماثل حرب الشوارع، حيث يشاركون في مهمات من أجل تأمين البيوت، بحسب ما نشرت وكالة «يورو نيوز».

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واستخدمت القاعدة العسكرية التي تحتوي بيوتًا وشوارعَ من قبل الجيش البريطاني نفسه، حيث تدرب هناك على عمليات عسكرية قام بها لاحقًا في أيرلندا الشمالية والعراق وأفغانستان.

أما التدريب فيتكفل به عسكريون من ذوي الخبرة من المملكة المتحدة وكندا وهولندا وغيرها من الحلفاء، وحتى الآن خضع نحو 2.400 أوكراني لهذه الدورات التدريبية.