روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن انفجار الذخائر الناجم عن حريق اندلع في مخزن للأسلحة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو كان نتيجة عمل «تخريبي».

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالات إخبارية روسية «صباح 16 أغسطس، نتيجة عمل تخريبي، تضررت منشأة تخزين عسكرية قرب قرية دجانوكوي»، مشيرة إلى عدم وجود «إصابات خطيرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم

كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق اليوم، عن إدارة بلدة مايسكوي قولها إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم.