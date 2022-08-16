وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة ببلدة مايسكوي في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لم يوقع إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها إن حريقا اندلع في منطقة التخزين الموقتة لمستودع الذخيرة، بحسب «يورو نيوز».

- حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم

وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق اليوم، عن إدارة بلدة مايسكوي قولها إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم.