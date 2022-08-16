Atwasat

وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 12:26 مساء
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم
ألسنة الهب ترتفع نتيجة انفجار مستودع ذخيرة روسي في القرم. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة ببلدة مايسكوي في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لم يوقع إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع قولها إن حريقا اندلع في منطقة التخزين الموقتة لمستودع الذخيرة، بحسب «يورو نيوز».

- حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم

وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق اليوم، عن إدارة بلدة مايسكوي قولها إن مستودع ذخيرة انفجر في شمال شبه جزيرة القرم.

حريق في محطة تحويل فرعية
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أوردت وكالة الإعلام الروسية نبأ عن اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية بالقرب من بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد

انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
المنتخب الوطني الليبي للشباب يخسر أمام الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة

المنتخب الوطني الليبي للشباب يخسر أمام الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة
كيف احتفلت «طالبان» بمرور عام على عودتها إلى السلطة؟

كيف احتفلت «طالبان» بمرور عام على عودتها إلى السلطة؟
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية

الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات

تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة

مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» ...
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم
الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع
«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)
رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم
حريق وانفجار ذخائر في قاعدة روسية بالقرم
وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في ...
قائد عسكري أميركي: مناورات الصين حول تايوان «غير مسؤولة»
قائد عسكري أميركي: مناورات الصين حول تايوان «غير مسؤولة»
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة ...
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
المزيد
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة......
متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا
متطوعون أوكرانيون يتدربون على حرب الشوارع في بريطانيا...
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»
روسيا تصف انفجار مخزن أسلحة في القرم بالعمل «التخريبي»...
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال ......
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة بالقرم
وزارة الدفاع الروسية: لا إصابات خطيرة في انفجار مستودع ذخيرة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط