قائد عسكري أميركي: مناورات الصين حول تايوان «غير مسؤولة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد عسكري أميركي الثلاثاء، خلال اجتماع في سنغافورة أن قرار الصين إطلاق صواريخ فوق تايوان يجب أن يواجه اعتراضاً باعتباره «غير مسؤول».

واشار نائب الأدميرال في الأسطول الأميركي السابع، كارل توماس، إلى أنه يجب إعادة النظر في تصرفات ومطالب الصين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصف توماس، خلال مائدة مستديرة في سنغافورة حيث يتواجد لإطلاق تدريبات بحرية مع دول جنوب شرق آسيا، إطلاق الصواريخ البالستية فوق الجزيرة، بأنه «غير مسؤول»، مؤكداً أنها كادت تلامس ممرات الملاحة البحرية الدولية.

وأثارت الزيارات التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء من الكونغرس الأميركي للجزيرة حفيظة بكين.

أكبر مناورات عسكرية حول تايوان

وردت الصين بتنظيم أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول تايوان، ونشر الجيش على مدى خمسة أيام، سفناً حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة، تحاكي حصار الجزيرة.

ويعتبر النظام الشيوعي تايوان جزءاً من الأراضي الصينية، ويتوعد باستخدام القوة لاستعادة الجزيرة إذا لزم الأمر.

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وقارن توماس بين التهديد الذي تتعرض له تايوان، والأسلوب الذي تنتهجه بكين في بحر الصين الجنوبي، قائلا «إذا لم تواجهوها.. يمكن أن تصبح، على حين غرة، مثل الجزر في بحر الصين الجنوبي (التي) أصبحت الآن مواقع عسكرية».

وأوضح «أنها مواقع عسكرية متكاملة، مع صواريخ ومهابط كبيرة للطائرات ومستودعات واجهزة رادار ومراكز تنصت».

ويقع الأسطول السابع في اليابان وهو جزء رئيسي من وجود واشنطن البحري في المحيط الهادئ.

عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين

ولزيادة الضغط الاقتصادي على تايوان، فرضت بكين الثلاثاء عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين كبار بسبب ميولهم «الانفصالية المحضة»، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشملت العقوبات التي تستهدف بشكل أساسي شخصيات بارزة من الحزب التقدمي الديموقراطي الذي تتزعمه الرئيسة تساي إنغ وين، بسبب أنشطتها «التي أصبحت أكثر ضررًا»، لا سيما أثناء زيارة بيلوسي، وفقًا للمصدر نفسه.

وتنص العقوبات على منع هذه الشخصيات من دخول الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو، وإقامة علاقات اقتصادية مع كيانات في البر الرئيسي.

وفي ما يتعلق بالتدريبات العسكرية، أظهر استطلاع للرأي نُشر الثلاثاء أن الرأي العام التايواني لا يعير هذه التدريبات أهمية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام التايوانية أن 45% ممن شملهم الاستطلاع غير خائفين على الإطلاق، وقال 33% إنهم لم يكونوا خائفين جدًا من التدريبات، بينما أعرب 5% عن خوفهم البالغ.