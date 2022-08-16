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بوتين ينتقد مواقف واشنطن حيال أوكرانيا وتايوان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 10:05 صباحا
بوتين ينتقد مواقف واشنطن حيال أوكرانيا وتايوان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واشنطن، الثلاثاء، بالسعي إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة «يظهر الوضع في أوكرانيا بأن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «المغامرة الأميركية المرتبطة بتايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسؤولية، بل هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم».

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