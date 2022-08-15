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فوز وليام روتو في الانتخابات الرئاسية في كينيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 05:31 مساء
فوز وليام روتو في الانتخابات الرئاسية في كينيا
وليام روتو رئيس كينيا المنتخب. (الإنترنت)
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أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، الإثنين، فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج، رغم رفض عدد من أعضاء اللجنة للنتائج.

وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي، إن روتو فاز بنحو 7.18 مليون صوت (50.49%) في مقابل 6.94 مليون صوت (48.85 %) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس، حسب وكالة «فرانس برس».

 المرشحان الأوفر حظا في كينيا
ويوم الأحد، كشفت نتائج رسمية جزئية للانتخابات الرئاسية في كينيا أن المرشحيْن الأوفر حظًا للفوز في الاقتراع متعادلان تقريبًا، بينما تتزايد الدعوات إلى الهدوء والوحدة في هذا البلد. وتفيد الأرقام الرسمية التي نشرتها مفوضية الانتخابات وتشمل نحو نصف صناديق الاقتراع، بأن نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو، حصل على 51.25% من الأصوات، مقابل 48.09% لخصمه رايلا أودينغا، وهي نسبة تاريخية للمعارضة المدعومة من الرئيس المنتهية ولايته، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي مواجهة هذه المنافسة على الرئاسة، التي قد تكون الأكثر حدة في تاريخ كينيا، أطلقت دعوات للحفاظ على الهدوء الذي ساد أثناء الانتخابات وظل الجو في جميع أنحاء البلاد سلميا، بعيدًا عن التوتر والعنف اللذين تليا الانتخابات السابقة وكانت دامية في بعض الأحيان.

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