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فريق الدفاع عن لاعبة سلة أميركية يستأنف حكم سجنها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 01:34 مساء
فريق الدفاع عن لاعبة سلة أميركية يستأنف حكم سجنها في روسيا
لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر. (الإنترنت)
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قالت ماريا بلاغوفولينا، محامية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، لـ«رويترز»، اليوم الإثنين، إن فريق الدفاع عنها استأنف الحكم بإدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها.

واعتقلت السلطات غراينر، التي كانت تلعب ضمن فريق روسي، في أحد مطارات موسكو في 17 فبراير، بعد العثور على خراطيش محشوة بالقنب في حقيبتها، بحسب وكالة «رويترز».

خطأ بحسن نية
وأقرت غراينر بأنها مذنبة، لكنها قالت إنها ارتكبت «خطأ بحسن نية» بدخولها روسيا بزيت القنب، وهو أمر غير قانوني في البلاد، وأدينت في الرابع من أغسطس الجاري.

- محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

وتقول الحكومة الأميركية إن غراينر سُجنت ظلمًا، وعرضت مبادلتها بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عامًا في الولايات المتحدة.

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